Эксперт Гилл: нормализация отношений России и США отвечает интересам обеих стран

Американский политический обозреватель отметил, что окончание текущего конфликта откроет перед Москвой и Вашингтоном колоссальные возможности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты заинтересованы в нормализации и установлении более тесных отношений с Россией. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Нормализация торговых, дипломатических отношений и установление более тесных связей между США и Россией, безусловно, отвечает долгосрочным интересам обеих стран и их народов. Окончание текущего конфликта откроет перед Россией и США колоссальные возможности для процветания и экономического роста, который, в свою очередь, послужит импульсом для всей мировой экономики", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации.