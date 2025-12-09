Выборы на Украине, переговорная позиция РФ и нежизнеспособность Европы. Заявления Трампа
Редакция сайта ТАСС
12:31
Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico. Он также отметил, что настало время провести президентские выборы на Украине. По мнению Трампа, многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными из-за катастрофической миграционной политики.
ТАСС собрал основные заявления американского лидера.
О позициях России и Украины в переговорном процессе
- Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина: "Тут и говорить нечего, это Россия".
- Владимиру Зеленскому пора "взять себя в руки и начать соглашаться" на предложения, которые выдвигаются по урегулированию конфликта на Украине.
- Киев проигрывает в конфликте, поскольку утратил значительные территории: "Вы бы точно не назвали это победой. Я могу показать вам карту".
- Украинский конфликт не перерастет в третью мировую войну: "Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдет".
О проведении президентских выборов на Украине
- Для проведения выборов на Украине настал "подходящий момент": "Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор".
О европейских лидерах
- Многие страны Европы скоро "перестанут быть жизнеспособными" из-за катастрофической миграционной политики.
- Некоторые европейские лидеры "разрушают свои страны": "Большинство европейских государств - они разлагаются".
- Европейские страны много говорят об украинском конфликте, но "ничего не делают" для его урегулирования.
О нерасширении НАТО
- Понимание относительно того, что Украина не будет вступать в НАТО, существовало "уже давно".
- "Осталось не так много" стран, которые могли бы стать членами альянса.
О ситуации в Карибском море
- США могут рассмотреть возможность расширения военно-морской операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море на Колумбию и Мексику: "Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы".
- Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы "сочтены".
О тарифной политике США
- Часть введенных тарифов будет снижена, в то время как некоторые пошлины, напротив, повысят: "По некоторой [номенклатуре понижу], а по некоторой - повышу тарифы".
- США восстанавливают свой автопром благодаря новой тарифной политике американской администрации: "Из-за тарифов все [американские] автомобильные компании возвращаются [в США]".