Статья

Выборы на Украине, переговорная позиция РФ и нежизнеспособность Европы. Заявления Трампа

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Alex Wong/ Getty Images

Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico. Он также отметил, что настало время провести президентские выборы на Украине. По мнению Трампа, многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными из-за катастрофической миграционной политики.

ТАСС собрал основные заявления американского лидера.

О позициях России и Украины в переговорном процессе

Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина: "Тут и говорить нечего, это Россия".

Владимиру Зеленскому пора "взять себя в руки и начать соглашаться" на предложения, которые выдвигаются по урегулированию конфликта на Украине.

Киев проигрывает в конфликте, поскольку утратил значительные территории: "Вы бы точно не назвали это победой. Я могу показать вам карту".

Украинский конфликт не перерастет в третью мировую войну: "Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдет".

О проведении президентских выборов на Украине

Для проведения выборов на Украине настал "подходящий момент": "Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор".

О европейских лидерах

Многие страны Европы скоро "перестанут быть жизнеспособными" из-за катастрофической миграционной политики.

Некоторые европейские лидеры "разрушают свои страны": "Большинство европейских государств - они разлагаются".

Европейские страны много говорят об украинском конфликте, но "ничего не делают" для его урегулирования.

О нерасширении НАТО

Понимание относительно того, что Украина не будет вступать в НАТО, существовало "уже давно".

"Осталось не так много" стран, которые могли бы стать членами альянса.

О ситуации в Карибском море

США могут рассмотреть возможность расширения военно-морской операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море на Колумбию и Мексику: "Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы".

Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы "сочтены".

О тарифной политике США