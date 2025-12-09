Минфин Японии опроверг сообщения об отказе использовать замороженные активы РФ

Японское ведомство прокомментировало сообщение европейского издания Politico

Редакция сайта ТАСС

Здание министерства финансов Японии © yoshi0511/ Shutterstock/ FOTODOM

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Японии всесторонне отрицает достоверность сообщений о том, что Токио якобы отказался от предложения стран Европейского союза экспроприировать замороженные российские активы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий сообщило, что Япония отказалась от предложения ЕС экспроприировать замороженные российские активы на сумму примерно $30 млрд. Также отмечалось, что министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Япония не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.

2 октября Politico сообщало, что страны ЕС в G7 оказывают давление на Японию и США с целью конфискации активов РФ, замороженных Токио и Вашингтоном.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва незамедлительно примет меры в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.