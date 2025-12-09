Мерц: приглашение Трампу посетить Германию остается в силе

Канцлер ФРГ отметил, что точная дата визита президента США еще не определена

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что приглашение посетить ФРГ, направленное им президенту США Дональду Трампу, остается в силе, и отметил, что Трамп хочет сделать это в 2026 году.

"Приглашение, конечно же, остается в силе. Он сказал мне, что хочет сделать это в следующем году. А потом мы посмотрим, сможем ли мы вместе посетить его родной город", - сказал Мерц на пресс-конференции во время поездки в федеральную землю Рейнланд-Пфальц. При этом канцлер ФРГ уточнил, что конкретная дата еще не определена.

"Он [Трамп] также не назначил дату визита в Берлин. Но приглашение уже направлено, и он с большим энтузиазмом принял его", - заверил канцлер ФРГ.

14 мая Мерц сообщил, что пригласил Трампа посетить Германию, в частности город Бад-Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда родом предки американского лидера. 5 июня канцлер ФРГ в эфире телеканала ARD отметил, что президент США принял приглашение посетить Германию.

В ходе визита в Вашингтон в июне Мерц подарил Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда. Бабушка и дедушка нынешнего американского президента эмигрировали в США из небольшого винодельческого городка Кальштадт на винном пути в земле Рейнланд-Пфальц, который относится к району Бад-Дюркхайм. СМИ сообщали, что дедушка американского лидера Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в Кальштадте в 1869 году и эмигрировал в США в 1885 году.