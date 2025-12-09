Трамп счел политику Меркель в миграции и энергетике ошибочной

Президент США отметил увеличение преступности в Европе

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила серьезные ошибки при проведении миграционной и энергетической политики. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, указав на увеличение преступности в Европе.

"Я хочу видеть сильную Европу. Когда они открыли свои страны для миллионов людей, многие из них совершили чудовищные преступления. Посмотрите на Швецию. Я не критикую Швецию. Я люблю Швецию. Я люблю шведов. Но они превращаются из безопасной страны в государство с высоким уровнем преступности. Посмотрите на Германию. Германия была свободна от преступности, и Ангела [Меркель] совершила две большие ошибки: иммиграция и энергетика", - сказал он в интервью газете Politico.

В 2015 году Меркель приняла решение открыть границы Германии для сотен тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки и призвала все страны ЕС сделать то же самое. За это решение Меркель подвергается критике как в ФРГ, так и за ее пределами. В частности, нынешний канцлер Фридрих Мерц отмечал, что власти Германии исправляют ошибки в миграционной политике предыдущих властей. Кроме того, после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии Меркель решила отказаться от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии.

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с наиболее серьезным за последние десятилетия миграционным кризисом. Европейские страны захлестнула волна нелегальных мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. Если в 2000-2010 годах в Европу нелегально приезжало по 20-25 тыс. человек в год, то в 2014 году в Европу прибыли 900 тыс. человек, в 2015 году - 1,048 млн человек. Основной поток шел из Сирии и Афганистана, значительную долю составили выходцы из Ирака и Ливии. Примерно 25% прибыли из африканских стран.

Причинами увеличения миграционного потока в Европу стали события в арабском мире в 2010-2011 годах ("арабская весна") и последовавшая за ними внутриполитическая дестабилизация в ряде стран Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока. Прежде всего это войны в Сирии и Ливии, расширение деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.