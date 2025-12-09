Таиланд заявил, что для мира с Камбоджей нужна помощь США

Режим прекращения огня между странами не работает, сообщил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Таиланду и Камбодже необходима помощь США для заключения прочного мира, а не просто для подписания документа о перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Режим прекращения огня между странами "не работает", Бангкоку понадобится помощь Вашингтона "для достижения подлинного мира, а не просто чего-то на бумаге", сказал он.

"Мяч на стороне Камбоджи - [Пномпеню нужно] проявить зрелость, взять на себя ответственность, и тогда мы сможем двигаться вперед", - сказал глава МИД Таиланда.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун ранее заявил, что не уведомлял президента США Дональда Трампа об обострении конфликта с Камбоджей, назвав конфронтацию исключительно делом Таиланда и противоборствующей стороны.

Королевская армия Таиланда в понедельник информировала, что камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). В результате обстрелов один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Прошлые договоренности

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".