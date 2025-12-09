Следующее заседание по делу о правах РФ на виллу Тарабья пройдет 19 февраля

Инстанция запросила дополнительные свидетельства по делу до проведения слушания

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. 20-й Стамбульский суд по гражданским искам постановил провести 19 февраля 2026 года следующее заседание в рамках повторного рассмотрения дела о правах собственности России на виллу Тарабья на берегу Босфора. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Инстанция запросила дополнительные свидетельства по делу до проведения следующего слушания в феврале. В частности, в МИД Турции будут запрошены материалы и документы, касающиеся предмета разбирательства.

Представляющий российскую сторону турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу в ходе выступления на нынешнем слушании указал на необходимость получить эти документы из архивов местных госведомств.