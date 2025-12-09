Дипмиссия Белоруссии: ответ ЕС на Стратегию нацбезопасности США полон двойных стандартов

В дипмиссии отметили, что Минск последовательно придерживается позиции о невмешательстве во внутренние дела других государств

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Реакция Евросоюза на обновленную Стратегию национальной безопасности США изобилует двойными стандартами, в том числе в вопросах вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Об этом заявили ТАСС в дипмиссии Белоруссии в Брюсселе.

"Обратили внимание на заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что "Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в решении того, какие европейские партии правильные, а какие - нет". Так он прокомментировал часть обновленной американской стратегии национальной безопасности, где идет речь о намерении США поддерживать "патриотические европейские партии", - отметили в дипмиссии. - Кошта заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в демократическую жизнь или внутренние политические решения, даже если это союзники - "они уважают суверенитет друг друга".

"Белорусская сторона последовательно придерживается позиции о невмешательстве во внутренние дела других государств. Однако не можем не отметить очередное красноречивое свидетельство двойных стандартов. Достаточно заменить в высказывании Антониу Кошты США на ЕС, а ЕС на Беларусь, и получится очень неудобно для европейских политиков. Вероятно, они считают, что "это же другое". Получается, что ЕС ратует за соблюдение международного права и Устава ООН, только когда речь идет о союзниках в странах Запада. С другими государствами вполне можно решать за их граждан и вмешиваться во внутренние дела, ничего же страшного?" - задались риторическим вопросом белорусские дипломаты.