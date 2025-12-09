В Тегеране восемь стран приняли участие в заседании рабочей группы БРИКС

Основное внимание на заседании будет уделено таким вопросам, как развитие совместного научного сотрудничества между странами БРИКС, совершенствование механизмов финансирования крупных научных проектов

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Восемь стран - Китай, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Индонезия - приняли активное участие в заседании рабочей группы по исследовательской инфраструктуре и научным проектам БРИКС, которое началось 9 декабря в Тегеране. Об этом сообщила глава группы по сотрудничеству с международными организациями Президентского центра по сотрудничеству в области трансформации Зохра Фарахани.

"Эта рабочая группа, созданная в 2015 году, призвана определить практические и оперативные формы сотрудничества и совместных исследований для решения глобальных проблем и вызовов, особенно в странах глобального Юга", - приводит ее слова агентство Mehr. В первый же день заседания было отмечено активное и конструктивное участие восьми стран БРИКС, подчеркнула Фарахани.

Как отмечает Mehr, основное внимание на данном заседании в Тегеране будет уделено таким вопросам, как развитие совместного научного сотрудничества между странами БРИКС, совершенствование механизмов финансирования крупных научных проектов, повышение роли исследовательских институтов как двигателей инноваций, устойчивого развития и научной дипломатии.