Спецслужбы Белоруссии установили оператора залетевшего из Литвы дрона

Ведется поиск этого человека

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белорусские спецслужбы установили, кто в конце ноября запустил из Литвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который затем упал на территории Белоруссии, ведется поиск этого человека. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Президент поставил задачу провести детальное расследование этого инцидента. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну как это можно называть, как не провокацией? Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам, идет поиск этого оператора БПЛА", - сообщил он телеканалу "Первый информационный".

По словам Вольфовича, из этой ситуации можно было раздуть политический скандал. "Но мы не хотим ссориться с соседями. Траектория была заложена очень интересно: полет по территории Беларуси, а с территории Беларуси залет на территорию Польши. Что это? Это попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша? То есть спровоцировать ситуацию. [В беспилотник] заложены агитационные материалы не совсем хорошего содержания", - отметил госсекретарь Совбеза.

Он пояснил, что работа по линии спецслужб продолжается. "По дипломатическим каналам руководство Литвы уведомлено. Ответа, по-моему, не последовало. Мы им говорим: хотите найти решение этого вопроса [c запуском контрабандистами метеозондов], надо садиться за стол переговоров. Надо искать контрабандистов на территории Литвы, которые организуют прежде всего это. Искать тех, кто помогает им на территории Беларуси. Но без конструктивного взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов этот вопрос решить нельзя. Никакой конкретной информации от руководства Литвы по этому вопросу нет. Им это выгодно, им это нужно. Вот она, причина всего", - указал Вольфович.

Ранее телеканал "Первый информационный" передавал, что упавший 30 ноября в черте Гродно литовский беспилотник был разведывательным. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что дрон был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Также с БПЛА был осуществлен сброс "печатной продукции экстремистской направленности".