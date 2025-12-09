DPA: в ФРГ начался судебный процесс над тремя обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

Фигуранты - граждане России, Украины и Армении

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс над тремя мужчинами - гражданами РФ, Украины и Армении - обвиняемыми в шпионаже в пользу России, начался в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ.

По его информации, дело рассматривается в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

16 мая Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Вардгесу И. и гражданину России Арману С. по подозрению "в работе на иностранную спецслужбу". В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что "в начале мая 2024 года Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы, чтобы шпионить за находившимся в Германии человеком, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил". Чтобы выполнить эту задачу, Вардгес И., как заявляли в ведомстве, привлек Роберта А. и Армана С.

Человека, по утверждению прокуратуры, обвиняемые планировали заманить в кафе во Франкфурте-на-Майне 19 июня, чтобы собрать о нем дополнительную информацию. Однако мужчина обратился в германские правоохранительные органы, и никакой встречи в кафе не произошло. Защита гражданина Армении отвергла эти обвинения в суде, заявив, что обвинение некорректно представило свою версию событий, а возможные альтернативные версии не были рассмотрены.

Мужчины были задержаны 19 июня 2024 года и до сих пор находятся под стражей.