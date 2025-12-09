Белоруссия надеется, что ситуация с литовскими фурами вскоре разрешится

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что на сегодняшний день обстановка по этому вопросу абсолютно спокойная

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона рассчитывает, что ситуация с застрявшими в республике литовскими большегрузами в ближайшее время разрешится. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Сегодня абсолютно спокойная обстановка по этому вопросу. Водители с пониманием отнеслись к той ситуации, которая сложилась. Они с надеждой ждут, что ситуация разрешится. Какой-то конфликтной ситуации здесь нет. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время", - сказал он телеканалу "Первый информационный".