Белоруссия надеется, что ситуация с литовскими фурами вскоре разрешится
13:24
обновлено 13:38
МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона рассчитывает, что ситуация с застрявшими в республике литовскими большегрузами в ближайшее время разрешится. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Сегодня абсолютно спокойная обстановка по этому вопросу. Водители с пониманием отнеслись к той ситуации, которая сложилась. Они с надеждой ждут, что ситуация разрешится. Какой-то конфликтной ситуации здесь нет. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время", - сказал он телеканалу "Первый информационный".