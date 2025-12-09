Баку обвинил Ереван во включении предвзятых положений в партнерский документ

Азербайджан также указал на предвзятый подход Бельгии по отношению к исходу из Карабаха армянского населения

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Азербайджан считает неприемлемым включение в новый двусторонний документ Европейского союза и Армении положений, направленных против Баку. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу подписанного сторонами "Стратегического дневника партнерства ЕС - Армения".

"Включение в этот двусторонний документ, определяющий стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на ближайшие 7 лет, положений, направленных против Азербайджана, является неприемлемым и одновременно негативно влияет на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом", - говорится в документе, распространенном пресс-службой ведомства.

В МИД добавили, что, учитывая парафирование текста мирного соглашения между Баку и Ереваном, "обращение к этой теме в документе прямо противоречит мирному процессу и вызывает серьезные вопросы относительно истинных намерений армянской стороны".

В Баку также обвинили Брюссель в предвзятом подходе по отношению к исходу из Карабаха армянского населения.

"Использование в документе формулировки "карабахские армяне, ставшие перемещенными лицами после военных действий Азербайджана", применительно к армянским жителям, которые после отказа от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции добровольно переселились из нашей страны в Армению, определение этого вопроса как приоритета партнерства между ЕС и Арменией и обозначение данной категории лиц в статусе "беженцев" является очевидным примером предвзятого подхода к Азербайджану", - заявили в ведомстве.