Камбоджа осудила Таиланд за удары по храму XI века

Министерство культуры и высоких искусств королевства заявило, что действия военных Таиланда отражают "абсолютную безнравственность и демонстрируют вопиющее неуважение к культуре"

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Таиланда обстреляли храм Та Кхвай, построенный в XI веке на северо-западе Камбоджи, и повредили его. С таким утверждением выступило министерство культуры и высоких искусств Камбоджи, осудив действия Таиланда.

"Министерство культуры и высоких искусств решительно осуждает разрушительные удары военных Таиланда по храму Та Кхвай, который является священным культурным памятником Камбоджи", - говорится в заявлении в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Министерство утверждает, что действия военных Таиланда отражают "абсолютную безнравственность и демонстрируют вопиющее неуважение к культуре, цивилизации и священному наследию". В ведомстве призвали международные организации, среди которых ЮНЕСКО и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, осудить действия военных Таиланда и призвать их "немедленно прекратить все акты разрушения". В ведомстве также отметили, что будут задействованы все возможные механизмы, чтобы "привлечь Таиланд к ответственности в соответствии с нормами международного права".

Храм Та Кхвай расположен в провинции Оддар-Миенчей на северо-западе Камбоджи. Комплекс был построен в XI веке в честь бога Шивы - одного из трех верховных богов индуизма. Храм считается культурной достопримечательностью королевства.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.