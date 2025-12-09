Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло четырех

Ранения получили 68 человек, сообщил второй военный округ Сухопутных сил королевства

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Число погибших таиландских военнослужащих в ходе боев на границе с Камбоджей увеличилось до 4, ранения получили 68. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"В результате интенсивных боев наша сторона потеряла 4 отважных солдат, отдавших свои жизни в ходе выполнения операций, 68 получили ранения. Камбоджийские силы потеряли 61 человека убитыми, число раненых предстоит оценить", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что Камбоджа выпустила за несколько дней по территории Таиланда около 5 тыс. снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21, а также применила 33 беспилотника-камикадзе по таиландским базам и позициям.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.