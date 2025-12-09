Молдавия продлит специальные права для беженцев из Украины до 2027 года

Они могут пользоваться просроченными документами, а также правами граждан республики

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. МВД Молдавии сообщило о продлении до 2027 года механизма временной защиты беженцев из Украины, на основании которого они могут пользоваться просроченными документами, а также правами граждан республики.

"Республика Молдова присоединяется к Решению ЕС 2025/1460 о продлении временной защиты", - уточнила пресс-служба министерства.

Специальный режим для граждан Украины был введен в марте 2023 года и последний раз продлевался до марта 2026 года. Он также позволял таким лицам находиться на территории страны, работать, получать образование, медицинскую и социальную помощь. По данным управления по миграции республики, такие права получили свыше 80 тыс. человек.