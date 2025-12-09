США исключили из санкционного списка вице-президента "Лаборатории Касперского"

Рестрикции сняли с нескольких лиц, в числе которых Кирилл Астрахань

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Лаборатории Касперского" Кирилл Астрахань был исключен из санкционного списка США. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Ведомство опубликовало сообщение, в котором содержится список лиц, с которых снимаются санкции - в их числе присутствует Кирилл Астрахань.

"Лаборатория Касперского" и топ-менеджеры компании попали под санкции США в июне 2024 года. Как утверждалось тогда в сообщении Минфина, это было сделано из-за того, что российская компания представляет "неприемлемый риск для нацбезопасности США".