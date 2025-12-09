МИД Мексики после обвинений Трампа заявил о соблюдении соглашений по воде с США

Документ регулирует совместное управление водами трансграничных рек Рио-Браво, Колорадо и Тихуана, а также определяет режим распределения ресурсов между странами

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Мексика действует в строгом соответствии с Договором о распределении водных ресурсов 1944 года и выполняет свои международные обязательства перед США. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Роберто Веласко Альварес в ходе ежедневной пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум.

"Мексика действует в полном соответствии с Договором 1944 года. Мы выполняем обязательства и продолжаем работу в рамках установленного международного механизма", - сказал он.

По словам Веласко, документ регулирует совместное управление водами трансграничных рек Рио-Браво, Колорадо и Тихуана, а также определяет режим распределения ресурсов между странами. Он подчеркнул, что Мексика продолжает выполнять условия договора, "несмотря на последствия исключительной засухи 2022-2023 годов", которая привела к резкому снижению уровня стока в бассейнах.

Дипломат указал, что в ближайшее время состоится очередная двусторонняя встреча секций Международной комиссии по границам и водам, где стороны продолжат поиск взаимоприемлемых технических решений, не затрагивающих гарантированный доступ населения к питьевой воде.

В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 5% против Мексики из-за нарушения ею договора о поставке воды. По его словам, мексиканские власти не отвечали на запросы США, а их действия оказались "несправедливыми по отношению к американским фермерам, которые заслуживают столь необходимой воды".

Как сообщала газета The Washington Post 17 мая 2024 года, Мексика в течение многих десятилетий якобы нарушала выполнение договора, "сопротивляясь осуществлению поставок воды в США", поскольку сама страдает от засухи. Страны в 1944 году заключили договор, согласно которому Мексика приняла обязательство каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд куб. м воды из бассейна реки Рио-Браво, а США - около 1,8 млрд куб. м воды из реки Колорадо в обратном направлении.