Британский военный погиб на Украине при испытаниях вооружений ВСУ

Он получил ранения во время трагического инцидента, наблюдая за тем, как украинские солдаты испытывают новое средство обороны, рассказали в Минобороны королевства
Редакция сайта ТАСС
18:36

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Британский военнослужащий погиб на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства в X.

"С глубоким сожалением сообщаем, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб на Украине этим утром, во вторник, 9 декабря. Он получил ранения во время трагического инцидента, наблюдая за тем, как украинские силы испытывают новое средство обороны вдали от линии фронта", - говорится в сообщении.

Никаких деталей или подробностей британское оборонное ведомство не привело. 

