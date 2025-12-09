Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине

Владимир Зеленский сообщил, что для проведения выборов необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности

Владимир Зеленский © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"Я завтра буду на Украине. Я ожидаю предложений от партнеров, я ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", - сказал он. При этом от добавил, что для проведения выборов необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать.

Именно эти два фактора украинские власти традиционно указывают в качестве причин для отказа от проведения выборов, при том, что полномочия Зеленского истекли в прошлом году. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность их проведения.

По его словам, в таком случае выборы можно будет подготовить в течение 60-90 дней.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что на организацию выборов потребуется более трех месяцев после прекращения военных действий.