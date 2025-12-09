В США рассмотрят законопроект о запрете выпуска монет с изображением Трампа

Авторы документа намерены сорвать выпуск серии монет, планируемый к 250-летию Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Сенаторы от Демократической партии внесли в верхнюю палату Конгресса США законопроект, который запрещает печатать банкноты и чеканить монеты с изображением ныне живущих президентов США.

Авторами законопроекта стали Джефф Меркли (представляет штат Орегон) и Кэтрин Кортез Масто (штат Невада). Текст предложенного ими законодательного акта уместился лишь на одной странице и занимает всего несколько строк. Он запрещает выпуск "валюты США с изображением, схожим с живым или действующим президентом".

Как говорится в заявлении Меркли, законопроект не даст американскому президенту Дональду Трампу организовать чеканку новой серии монет номиналом в один доллар со своим изображением. Этот выпуск планировался к 250-летию США (будет отмечаться 4 июля 2026 года).

"В то время как монархи помещают свои лица на монетах, Америка никогда не имела и никогда не будет иметь короля", - отметила в свою очередь Масто.

В истории США не было прецедента с выпуском монет или банкнот с изображением ныне живущих президентов.