Зеленский признал, что у Киева нет сил вернуть Крым

Для этого у Украины нет "достаточной поддержки", отметил он

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году во Франции сказал ему о желании вернуть Крым, но признал, что у Украины нет для этого сил и поддержки.

"Сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно <...> полуостров Крым. Может, я и сказал на первой встрече [с Путиным], я считаю, что я был прав. Скажу честно, у нас нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я сказал это на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - сказал он на аудиозаписи, которую опубликовало украинское издание "Новости. Live" в своем Telegram-канале.

Ранее лидер США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Зеленский на встрече с Путиным просил двух вещей - "вернуть Крым и заполучить членство в НАТО".

В 2019 году в Париже в Елисейском дворце состоялась семичасовая встреча лидеров "нормандской четверки". Переговоры проходили за закрытыми дверями. На саммите также впервые произошла двусторонняя встреча Путина и Зеленского с участием членов делегаций, которая продлилась около часа, а затем они 5-10 минут пообщались в формате "один на один", без переводчиков. Пока это единственная двусторонняя встреча Путина с Зеленским.

Крым и Севастополь вернулись в состав РФ по итогам плебисцита, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.