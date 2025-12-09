Бессент обсудил с премьером Украины санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Глава минфина США отметил, что в беседе указал на приверженность президента страны Дональда Трампа обеспечению прочного мира

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил введение его ведомством санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Бессент в X отметил, что в беседе "заострил внимание на приверженности президента [США] Дональда Трампа обеспечению прочного мира на Украине и обсудил санкции Минфина США в отношении российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Американское финансовое ведомство 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", они "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".