Курдские "Силы демократической Сирии" объявили об аресте одного из главарей ИГ

Операцию провели при поддержке международной коалиции

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 9 декабря. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) объявила об аресте одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке республики.

Согласно заявлению СДС, операция прошла при поддержке международной коалиции. Главарь группировки известный под прозвищем Абу Зубайр Самак был ответственен за контрабанду, а также руководил сетью коммуникации между ячейками ИГ в регионе и спецлагерем Эль-Холь на севере Сирии, где проживают семьи бывших боевиков группировки. Арестованный также курировал подготовку детей из этих семей "для будущих боевых задач". Ячейка Самака, по данным СДС, является "одной из самых опасных" и несет ответственность "за серию нападений на курдские силы" в последние месяцы.

Боевики ИГ с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года группировка, по разным данным, контролировала около 70% сирийской территории. В этой ситуации президент России Владимир Путин по просьбе Башара Асада, находившегося в то время на посту президента Сирии, принял решение о начале военной операции в арабской республике. 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям террористов. 20 октября 2018 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бандформирования ИГ полностью разгромлены при поддержке России за три года боевых действий в Сирии. На территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.