Трамп: Европе грозит уничтожение
Редакция сайта ТАСС
01:22
НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Миграционная и энергетическая политика европейских стран грозит Европе уничтожением. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - сказал он, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).