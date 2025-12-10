ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: Европе грозит уничтожение

По словам президента США, иммиграционная и энергетическая политика разрушает европейские страны
НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Миграционная и энергетическая политика европейских стран грозит Европе уничтожением. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - сказал он, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания). 

