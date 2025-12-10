Yonhap: Сеул заявил, что КНДР на учениях запустила 10 снарядов РСЗО

По сведениям агентства, Пхеньян запустил ракеты в сторону Желтого моря

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Военные КНДР якобы запустили 9 декабря порядка 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офицера комитета начальника штабов южнокорейских вооруженных сил.

По его словам, армия КНДР "произвела запуск, как предполагается, 10 ракет 240 мм из РСЗО в сторону Желтого моря. По оценкам, это часть плановых учений". Yonhap отмечает, что Корейская народная армия обычно проводит зимние учения с декабря.

Ранее о пусках ракет из РСЗО в КНДР сообщалось в начале ноября во время визита главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей.