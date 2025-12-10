Трамп заявил, что США ударят по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

Бороться с наркотрафиком на суше будет проще, чем на воде, отметил президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.

"Теперь мы будем делать это на суше. Поскольку на суше это гораздо проще", - отметил он во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания) 9 декабря. Трамп говорил о нанесении американскими вооруженными силами ударов в международных водах по катерам, на которых, по версии Вашингтона, контрабандисты из стран Латинской Америки пытаются доставить наркотики в США.

Глава Белого дома в последние дни неоднократно предупреждал, что США в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке вскоре начнут наносить удары по наземным целям. Он заверял, что Вашингтон располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.

Как сообщила газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.