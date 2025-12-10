В Японии одобрят перезапуск уже второй за месяц АЭС

Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен, сообщило японское общественное телевидение

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки принял решение одобрить перезапуск третьего реактора АЭС "Томари". Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что официально о своем решении он объявит в течение среды. Это будет уже вторая АЭС, перезапуск которой одобрили японские региональные власти - ранее в конце ноября перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" одобрил губернатор префектуры Ниигата. Ожидается, что перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" будет осуществлен в 2027 году. Однако для этого придется построить дамбу, а также новый порт для транспортировки ядерного топлива. Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен (около $4,03 млрд).

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В настоящее время в стране действуют 14 реакторов, их число постепенно увеличивается.