Трамп обвинил несколько СМИ в клевете за публикации об ухудшении его состояния

Трамп назвал публикацию подобных материалов дискредитацией и подстрекательством к мятежу

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times и несколько других американских СМИ в клевете за публикацию ими материалов об ухудшении его физического и психического состояния, а также пригрозил принять против них меры.

Трамп 9 декабря заявил в Truth Social, что успешно справляется с обязанностями главы государства и регулярно проходит медосмотры. "Несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других [СМИ] любят делать вид, будто я сбавляю обороты, не обладаю той остротой ума, какая была прежде, или что мое здоровье ухудшилось, хотя знают, что это неправда, что я работаю очень упорно, возможно, упорнее, чем когда-либо раньше", - добавил он.

"Я пойму, когда начну «сбавлять обороты», но сейчас этого не происходит, - заверил американский лидер. - После всего того, что я сделал, проходя медосмотры, тесты на умственные способности и тому подобное, я считаю, что постоянная публикация The New York Times и другими заведомо ложных материалов с целью клеветы в отношении президента США и его дискредитации является подстрекательством к мятежу и, возможно, даже государственной изменой". "Они являются настоящими врагами народа, и мы должны что-то в связи с этим предпринять", - подчеркнул он, имея в виду СМИ.

В The New York Times в конце ноября был опубликован материал, в котором, в частности, отмечалось, что 79-летнему Трампу все труднее поддерживать образ энергичного и активного политика. Журналисты издания заострили внимание на том, что американский лидер, как казалось, ранее несколько раз ненадолго задремал на мероприятиях в Белом доме, а также стал иногда избегать выступлений.