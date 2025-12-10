Конгрессмен Мэсси внес в Палату представителей законопроект о выходе США из НАТО

Расходы, связанные с участием Соединенных Штатов в альянсе, он предложил использовать "чтобы защищать самих себя, а не социалистические государства"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил законопроект, согласно которому США должны выйти из Североатлантического альянса.

"НАТО - это пережиток холодной войны", - написал он 9 декабря в X. "США должны выйти из НАТО и использовать эти деньги, чтобы защищать самих себя, а не социалистические государства", - отметил законодатель, имея в виду расходы, связанные с участием США в альянсе. Он добавил, что представил законопроект, прекращающий членство США в НАТО.

В документе подчеркивается, что европейские страны, входящие в НАТО, обладают достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы самостоятельно обеспечивать свою оборону. В нем также констатируется, что альянс "в 1999 году начал масштабное расширение на восток, несмотря на утрату своей значимости и прежние заявления об обратном". Согласно тесту законопроекта, "членство в НАТО не отвечает интересам США в сфере национальной безопасности".

Когда документ может быть рассмотрен Палатой представителей, пока не уточняется. Перед этим законопроект должен получить одобрение ее профильных комитетов.

Мэсси ранее выступал против вмешательства США в дела других стран и применения Вашингтоном военной силы. Он, в частности, называл нанесение силами США ударов по объектам в Иране 22 июня нарушением американской конституции. Президент США Дональд Трамп в связи с этим подверг Мэсси критике. Американский лидер также отметил, что будет поддерживать соперника Мэсси на первичных выборах среди республиканцев.

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году. Базовый Вашингтонский договор альянса о коллективной безопасности подписали 4 апреля 1949 года главы МИД 12 стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании и Исландии. НАТО прошла 10 волн расширения, из них 3 в период холодной войны - в 1952, 1955, 1982 годах, и 7 после ее завершения - в 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023, 2024 годах. В альянс входят 32 страны.