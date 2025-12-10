В Японии одобрили перезапуск уже второй за месяц АЭС

Третий реактор станции "Томари" отвечает всем требованиям безопасности, отметил губернатор префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки принял решение одобрить перезапуск третьего реактора АЭС "Томари". Об этом он объявил на заседании законодательного собрания префектуры.

"Атомный регулятор нашей страны подтвердил, что третий реактор АЭС "Томари" отвечает всем требованиями безопасности", - объяснил губернатор свое решение. Он также выразил надежду на то, что местные жители с пониманием отнесутся к этому шагу, пообещав, что администрация региона продолжит активную работу по информированию местных жителей, призванную развеять их опасения по поводу безопасности эксплуатации станции.

"Томари" стала уже второй АЭС, перезапуск которой одобрили японские региональные власти - ранее в конце ноября перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" одобрил губернатор префектуры Ниигата. Ожидается, что перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" будет осуществлен в 2027 году. Однако для этого придется построить дамбу, а также новый порт для транспортировки ядерного топлива. Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен (около $4,03 млрд).

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В настоящее время в стране действуют 14 реакторов, их число постепенно увеличивается.