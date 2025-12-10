МИД Норвегии объявил о поиске сотрудников со знанием русского

Дипведомство королевства аргументировало потребность в кадрах тем, что отношения Осло и Москвы пострадали из-за украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Норвегии объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка, а также культуры и истории России, аргументировав потребность в кадрах тем, что отношения Осло и Москвы пострадали из-за украинского конфликта. Соответствующее объявление было размещено во вторник на сайте правительства королевства.

"Для того, чтобы дипломатическая служба могла защищать норвежские интересы, нам нужны сотрудники, обладающие экспертными знаниями русского языка, общества, культуры и истории [России]", - говорится в сообщении.

В МИД Норвегии отметили, что украинский конфликт привел к сокращению контактов между Осло и Москвой, "но также сделал как никогда важным понимание событий в России и их последствий для Норвегии, Европы и всего мира".

Внешнеполитическое ведомство королевства также заявило о потребности в специалистах по другим странам Восточной Европы.