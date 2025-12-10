Украина готова поделиться с Канадой технологиями производства БПЛА

Украинский посол в Оттаве Андрей Плахотнюк уточнил, что Киев готов предоставить канадцам свои военные технологии "либо путем их продажи, либо через совместное производство"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Украины готовы поделиться с Канадой своими военными технологиями, в том числе технологиями производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По ее данным, такое предложение 9 декабря на встрече с членами канадского парламента озвучил украинский посол в Оттаве Андрей Плахотнюк. Он уточнил, что Киев готов предоставить канадцам свои военные технологии "либо путем их продажи, либо через совместное производство". Посол считает, что лучше всего было бы наладить совместное производство на территории Украины, но украинская сторона также готова рассмотреть и другие варианты.

По информации издания, украинцы производят 4 млн беспилотников в год.

The Globe and Mail отметила, что такое военное сотрудничество было бы выгодно Оттаве, так как Канада стремится снизить свою зависимость, в том числе и в военной сфере, от США, у которых закупает 75% своей военной техники.

Газета напомнила, что с февраля 2022 года Канада оказала Украине помощь на 22 млрд канадских долларов ($15,9 млрд).