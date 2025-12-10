Южная Корея выразила протест Китаю и России из-за воздушного патрулирования

В Сеуле утверждают, что китайские и российские самолеты якобы вошли в так называемую опознавательную зону ПВО республики

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Республики Корея выразило протест военным атташе России и КНР в Сеуле из-за совместного воздушного патрулирования 9 декабря в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило южнокорейское оборонное ведомство.

Указывается, что протест 10 декабря выразил директор управления международной политики министерства Ли Кван Сок. В Сеуле заявили, что продолжат "реагировать на деятельность авиации соседних стран в опознавательной зоне ПВО в соответствии с международным правом".

Накануне южнокорейская сторона выступила с утверждением, что российские и китайские самолеты якобы вошли в так называемую опознавательную зону ПВО Республики Корея, которая была установлена Сеулом в одностороннем порядке. Южная Корея подняла свою авиацию. В Москве неоднократно подчеркивали, что эта зона не создает правовых обязательств для других государств и что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны России 9 декабря сообщили, что ВКС РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в АТР. В ведомстве подчеркнули, что "мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран".

В Минобороны отметили, что "на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств" и в ходе выполнения задач самолеты ВКС РФ и НОАК "действовали строго в соответствии с положениями международного права". В ведомстве подчеркнули, что "нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".