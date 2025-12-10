Euractiv: страны ЕС намерены пересмотреть предложенные ЕК оборонные проекты

Государства рассматривают возможность дополнения списка новыми идеями или даже его полного пересмотра, что может ослабить реализацию дорожной карты оборонной готовности, продвигаемой Брюсселем, отмечает портал

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза готовятся пересмотреть предложенные Еврокомиссией крупные оборонные инициативы. Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники, в январе 2026 года представители национальных правительств проведут специальную сессию для обсуждения и оценки четырех так называемых флагманских проектов, включая "стену дронов".

Несмотря на то что Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти инициативы до конца года, лидеры стран ЕС в октябре воздержались от их официального одобрения, отмечает портал. По данным источников, государства-члены рассматривают возможность дополнения списка новыми идеями или даже его полного пересмотра, что может ослабить реализацию дорожной карты оборонной готовности, продвигаемой Брюсселем. Общеевропейский пересмотр приоритетов может существенно изменить оборонное планирование союза на 2026 год, пишет Euractiv.

Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE (бывший "Перевооружить ЕС") по привлечению €800 млрд кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет "российской угрозой", несмотря на то что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.