Польша готова передать Украине МиГ-29 в обмен на технологии по ракетам и дронам

В польском Генштабе отметили, что самолеты уже выработали свой ресурс и не перспективны для дальнейшей модернизации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Польша готова передать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29 в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов. Об этом говорится в коммюнике Генерального штаба польской армии.

"Продолжаются переговоры с украинской стороной на тему передачи самолетов МиГ-29, - указывается в документе. - Одновременно в связи с передачей самолетов [МиГ-29] проводятся переговоры о предоставлении Польше [Украиной] выбранных ракетных технологий и технологии создания дронов".

Польский Генштаб отмечает, что МиГ-29 польских военно-воздушных сил уже выработали свой ресурс и "перспективы их дальнейшей модернизации отсутствуют".

"Задачи выводимых из авиапарка самолетов МиГ-29 будут осуществляться самолетами F-16 и [закупленными в Южной Корее легкими истребителями] FA-50", - сообщает Генштаб Польши.

Количество МиГ-29, которые могут быть переданы Украине, не называется.