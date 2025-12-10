МО Китая: РФ и КНР могут совместно поддерживать региональные мир и стабильность

Это демонстрирует совместное патрулирование российских ВКС и китайских ВВС, заявил официальный представитель Минобороны республики Чжан Сяоган

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Совместное патрулирование ВКС России и ВВС Китая демонстрирует способность двух стран совместными усилиями поддерживать региональные мир и стабильность. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

"Это совместное стратегическое воздушное патрулирование является частью годового плана сотрудничества и демонстрирует решимость и способность двух стран совместно решать проблемы региональной безопасности и поддерживать региональные мир и стабильность", - отметил он.

В Минобороны России 9 декабря сообщили, что ВКС РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в АТР. В ведомстве подчеркнули, что "мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран".

В Минобороны также отметили, что "на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств" и в ходе выполнения задач самолеты ВКС РФ и НОАК "действовали строго в соответствии с положениями международного права". В ведомстве подчеркнули, что "нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".