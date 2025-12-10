Медведчук: процесс политического уничтожения Зеленского запущен

Глава движения "Другая Украина" утверждает, что первый шаг в этом процессе сделал президент США Дональд Трамп, который заявил о необходимости проведения выборов на Украине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Процесс политического устранения Владимира Зеленского запущен, первый шаг сделал президент США Дональд Трамп, заявив о необходимости провести на Украине выборы. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил. Как известно, "если враг не сдается, то его уничтожают". И первый шаг к устранению нелегитимного сделан. Трамп заявил Politico, что на Украине пора провести выборы", - написал он в своей авторской статье на "Смотрим. ру".

По мнению политика, столь резкий тон вполне объясним. "Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя", - продолжил Медведчук.