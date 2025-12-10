NBC: США могут обязать туристов при въезде предоставлять данные из соцсетей

Эта мера может коснуться также иностранцев, которым не нужна виза для прибытия в Соединенные Штаты

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует обязать всех иностранных туристов при въезде в страну предоставлять информацию из своих социальных сетей за последние пять лет. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, соответствующее предложение появилось в правительственном бюллетене Авиационного управления США. Такие меры предлагается распространить на всех въезжающих в Соединенные Штаты иностранцев, в том числе из тех стран, гражданам которых не нужна виза.

Кроме того, пограничная служба США может обязать туристов сообщать адреса электронной почты и номера телефонов, которыми они пользовались в последние пять лет, а также адреса и телефоны членов семьи.

Как сообщала в июне газета The Washington Post, госсекретарь США Марко Рубио распорядился ужесточить проверки в отношении заявителей на получение студенческих виз. Сотрудники дипмиссий США теперь проверяют учетные записи заявителей в социальных сетях. Американская сторона будет просматривать их страницы в соцсетях на предмет наличия записей, в которых выражается "враждебное отношение к [американским] гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам". Кроме того, сотрудники американских дипмиссий должны будут выявлять тех заявителей, которые в соцсетях выступают в поддержку террористов, допускают антисемитские высказывания или связаны с угрозами для безопасности США.