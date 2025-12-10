Медведчук: Украина стала яблоком раздора между Европой и США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейская "коалиция желающих войны" выступает против позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, поскольку она предполагает учет интересов всех сторон, а у ЕС это "не принято ни в коем случае". Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украина стала яблоком раздора между Европой и США, хотя ничего нового в таком конфликте нет - это обычный конфликт между политическими романтиками и прагматиками. Романтики из Европы тянули страну в "светлое европейское будущее", а прагматики требовали голову включить и одуматься", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По мнению политика, нынешнюю "коалицию желающих войны" можно назвать романтиками гегемонии коллективного Запада, которые выступают против позиции администрации Дональда Трампа. "Вашингтон стремится перекроить политику с помощью политических сделок, говоря языком украинского менеджмента - порешать вопросы. Подобный подход полагает, что интересы есть у всех сторон переговорного процесса и их надо учитывать. Именно это и вызывает возмущение у коалиции, поскольку учитывать интересы противоположной стороны там не принято ни в коем случае", - продолжил он.

Основной их принцип - "движение НАТО на Восток - все, конечная цель - ничто", они "рассматривают экспансию альянса как обязательный и неоспоримый вектор развития коллективного Запада, а если на пути этого стоит Россия, то надо ее уничтожить "во благо цивилизации", отметил политик.

"Нынешняя "коалиция желающих войны" требует от США возглавить "крестовый поход" против России в условиях, когда Вашингтону это совершенно не нужно", - указал Медведчук.