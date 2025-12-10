На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов

Инициатива набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Петиция с требованием запретить доступ к русскоязычным версиям украинских сайтов набрала необходимые 25 тыс. голосов, теперь инициативу должно рассмотреть правительство Украины. Об этом свидетельствует карточка обращения на сайте украинского кабмина.

Петиция была зарегистрирована на сайте в начале сентября. Чтобы обращение рассмотрели, оно должно было набрать 25 тыс. голосов за три месяца. По мнению автора петиции, все жители Украины обязаны знать украинский язык, а русскоязычные версии сайтов якобы "способствуют сохранению и распространению русского информационного влияния" в стране.

Автор инициативы предложил внести изменение в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и добавить в него пояснение, что украинские сайты могут иметь версии на других языках, кроме русского. Изменение предполагает полный запрет на создание и функционирование русскоязычных версий сайтов в стране. Отмечается, что соответствующий законопроект теперь должен разработать и представить на рассмотрение в Верховную раду кабмин Украины.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.