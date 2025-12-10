FT: Британия может отказаться от использования бронемашин Ajax

После учебного применения бронемашин около 30 военных пожаловались на проблемы со слухом, поэтому их временно не эксплуатируют

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Минобороны Великобритании может отказаться от использования новых бронемашин Ajax, затраты на разработку и производство которых уже превысили 5 млрд фунтов стерлингов ($6,65 млрд), из-за проблем для здоровья экипажей. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Сейчас эти поступившие в ВС с задержкой на восемь лет БМП, призванные стать основой боевых сил армии в будущем, временно не эксплуатируются. Такое решение принято замминистра обороны Люком Поллардом "в качестве меры предосторожности" после учений на Солсберийской равнине на юге Англии, пока ведется проверка безопасности использования Ajax.

В МО проинформировали, что около 30 военнослужащих пожаловались на проблемы со слухом после учебного применения бронемашин. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Однако, как выяснилось, это не самая большая проблема. От сильной вибрации, тряски у членов экипажей БПМ "онемели различные части тела". По словам одного из участников маневров, помимо осложнений со слухом еще более актуальной является "проблема вибрации". Людей "буквально растрясло до рвоты", сказал военнослужащий.

В проведенных ранее по заказу правительства проверках, касающихся охраны труда и техники безопасности, было установлено, что шум и вибрация в Ajax имеют "как электрическое, так и механическое происхождение". Они исходят из нескольких источников - гусениц, двигателя, креплений мотора, - а также связаны с некачественной сваркой.

По свидетельству издания, 4 декабря министр обороны Джон Хили не исключил отмены программы, заявив, что "готов принять любые необходимые решения". Эксперты отрасли считают, что МО "может полностью отказаться от этой программы", говорится в публикации.

Соединенное Королевство заключило контракт на создание 589 машин Ajax с компанией General Dynamics UK еще в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, однако это произошло совсем недавно. Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у экипажей. У военнослужащих после нахождения в них были также выявлены отеки суставов. Эксперты связывали это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.