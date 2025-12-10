Из-за конфликта Камбоджи и Таиланда свои дома покинули более 500 тыс. человек

Более 400 тыс. из них - жители приграничных тайских провинций

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Около 530 тыс. человек покинули свои дома в приграничных районах Камбоджи и Таиланда из-за обострения конфликта между странами. Об этом сообщили власти обеих стран.

По данным Министерства национальной обороны Камбоджи на 10 декабря, свои дома покинули 37,1 тыс. семей, или 127,1 тыс. человек, в шести провинциях страны. В результате обстрелов погибли семь мирных жителей.

Согласно информации газеты The Nation, по состоянию на 8 декабря тайские военные сообщили об эвакуации более 400 тыс. жителей приграничных провинций страны.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику. По последним данным, в ходе боевых действий погибли по меньшей мере семь военных со стороны Камбоджи и пять - со стороны Таиланда.