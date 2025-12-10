Депутат Рады Гончаренко предложил Зеленскому вместо выборов уйти в отставку

По словам парламентария, Владимир Зеленский должен думать не о выборах, а о ходе переговоров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, а не думать о выборах, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Если Зеленский не способен привести страну к миру, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский должен думать не о выборах, а о ходе переговоров. "Владимир Александрович, похоже, вообще не понимает, чем сейчас должен заниматься и когда нужно думать о выборах. Ну, ладно, я подскажу: фраза из двух слов, начинается на "мирные", заканчивается на "переговоры". О выборах еще успеем поговорить", - возмущается Гончаренко.

В то же время депутат Марьяна Безуглая заявила, что если Зеленский и другие политики действительно начнут подготовку к выборам, то страну накроют "волны популизма", а критические проблемы законсервируются. "И мы получим катастрофу", - написала она в своем Telegram-канале, посоветовав Зеленскому прекратить думать о личном рейтинге.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. Президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве "используют войну, чтобы не проводить выборы", но у украинского народа "должен быть выбор".

В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения выборов.