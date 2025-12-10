Эстония не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС

Глава МВД республики Игорь Таро заявил, что страна может направлять бригады, посылать технику, вносить свой вклад иными способами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Эстония не будет принимать лиц, подлежащих переселению в рамках миграционного пакта Евросоюза, однако готова вносить вклад иными способами. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

"Мы не будем принимать лиц, подлежащих переселению, у нас есть четкая позиция по этому вопросу. Мы можем направлять бригады, посылать технику, то есть оказывать своими средствами помощь прямо на местах <...>. Мы никоим образом не уклоняемся от своих обязательств, но в то же время отстаиваем интересы Эстонии, чтобы обеспечить соразмерность и пропорциональность нашего вклада", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Глава МВД отметил, что в рамках распределения бремени миграционного давления Таллин выделит €280 тыс. и предоставит помощь на аналогичную сумму. Он уточнил, что вклад Эстонии должен был быть вдвое больше, но республика и так принимает большое количество украинских беженцев, поэтому сумма была уменьшена.

11 ноября Еврокомиссия констатировала, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с сильным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае 2024 года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.