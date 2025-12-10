МИД КНР: Пекин сделал Лондону представление за санкции по обвинению в кибератаках

В китайском дипведомстве отметили, что республика выступает против хакерской деятельности и борется с ней в соответствии с законом

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выразили правительству Великобритании решительный протест и сделали серьезное представление в связи с санкциями Лондона на основании обвинений в адрес КНР в кибератаках. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Мы выражаем категорическое недовольство и решительный протест в связи с действиями британской стороны, которая использует вопросы кибербезопасности для политических манипуляций. Китай уже сделал ей серьезное представление как в Пекине, так и в Лондоне", - сообщил он на брифинге, комментируя санкции, которые Великобритания 9 декабря ввела в отношении двух китайских компаний, которые якобы виновны в кибератаках в отношении королевства и его союзников.

Как уточнил Го Цзякунь, Пекин выступает против хакерской деятельности и борется с ней в соответствии с законом, а также не приемлет распространения связанной с этим ложной информации. "Кибербезопасность - общий глобальный вызов, - подчеркнул официальный представитель. - Мы настаиваем, чтобы британская сторона немедленно исправила свои ошибки, отказалась от двойных стандартов и попыток политизации, заняла по-настоящему ответственную и конструктивную позицию".