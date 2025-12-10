ТАСС: послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров якобы с нефтью РФ

Впервые с начала СВО утвержден "малый блок" рестрикций вне основных пакетов, отметил источник в дипломатических кругах Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Послы ЕС впервые с начала СВО согласовали "малый блок" санкций против РФ вне основных санкционных пакетов, в который войдут около 40 танкеров, перевозящих якобы российскую нефть, и порядка 10 физических лиц, включая иностранных граждан. Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

"Послы ЕС впервые с начала войны на Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ по Украине вне основных санкционных пакетов. Согласовано включение в черный список ЕС около 40 танкеров теневого флота, а также около дюжины физических лиц, в том числе граждан иностранных государств, связанных с Россией", - сообщил дипломат.

Он добавил, что эти санкции должны быть утверждены на уровне министров иностранных дел на встрече в Брюсселе 15 декабря, после этого они вступят в силу.

Рестрикции в отношении танкеров включают запрет на их заход в порты ЕС и запрет на предоставление им любых услуг, включая финансовые и страховые, европейскими компаниями. Ограничения в отношении физических лиц включают запрет на въезд в ЕС и заморозку в Европе любых активов этих лиц, если таковые удастся обнаружить.

С начала СВО Евросоюз вводил рестрикции против России крупными пакетами, документы по которым насчитывали сотни страниц. Если первые пять санкционных пакетов были приняты менее чем за месяц, то затем их разработка и согласование стали затягиваться, требуя все больше и больше времени, по мере того, как нарастал обратный ущерб от этих санкций для стран ЕС. 23 октября был принят 19-й пакет санкций. По утверждению Еврокомиссии, разработка 20-го пакета начнется не раньше следующего года.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас неоднократно призывала страны Евросоюза быстрее принимать новые санкции против танкеров, которые перевозят якобы российскую нефть по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки ЕС и "группы семи" устанавливать некие "потолки цен" на нее. По ее словам, международный танкерный флот, работающий с Россией, сейчас пополняется быстрее, чем ЕС успевает вводить против него санкции, поэтому Брюссель настаивает, чтобы новые суда вносились в черный список, не дожидаясь утверждения новых больших санкционных пакетов, разработка и согласование которых занимает много времени. На данный момент в черные списки ЕС входит около 2 тыс. человек, почти 700 организаций и свыше 200 танкеров. Торговые, экономические и финансовые ограничения по своим масштабам являются беспрецедентными и фактически представляют собой не "санкции", а неудавшуюся попытку полномасштабной экономической блокады России.