В Киеве у Верховной рады проходит митинг против коррупции

Жители Полтавской области требуют привлечь к ответу главу Госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина за хищения государственных средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Полтавской области собрались у здания Верховной рады в Киеве. Как сообщил украинский "5-й канал", они требуют привлечь к ответственности главу Госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина за хищения госсредств, совершенные им, когда он возглавлял администрацию региона.

На кадрах, которые приводит "5-й канал", видно, что люди стоят с плакатами, на которых они обозначили свои требования. 10 декабря в Раде проходит второе заседание депутатской комиссии по экономической безопасности, посвященное громкому коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены правительства и люди из окружения Владимира Зеленского. Как написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, комиссия работает уже третий год, но митинг перед ее заседанием собирается впервые.

В сентябре на Украине разгорелся очередной коррупционный скандал, после того как депутат Ярослав Железняк опубликовал материалы расследования о растрате $4,8 млн при возведении фортификаций на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. За строительство оборонительных сооружений отвечали власти Полтавской области. Выяснилось, что контракты на строительство и закупку материалов были отданы компаниям, связанным с занимавшим в тот момент пост руководителя областной администрации Филиппом Прониным. При этом никто из руководства области не был привлечен к ответственности, а участвовавшие в схеме фирмы получили новые миллионные госконтракты. По информации украинских СМИ, Пронин - одноклассник вице-премьера Алексея Кулебы. В декабре 2024 года он был назначен главой Госфинмониторинга Украины.