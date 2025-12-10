Глава Минобороны Польши предложил реформировать полномочия президента

Владислав Косиняк-Камыш считает, что они не соответствуют способу его избрания путем народных выборов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предложением изменить полномочия президента республики.

"Я считаю, что мы должны всерьез задуматься над изменением конституции по этому вопросу (имеются в виду полномочия президента - прим. ТАСС)", - заявил Косиняк-Камыш в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio. По словам министра, полномочия главы государства не соответствуют способу его избрания посредством всенародных выборов. В то же время политик не стал уточнять, должны ли выборы президента стать непрямыми, или Польша должна идти в направлении президентской республики с более широкими полномочиями главы государства.

Между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким с момента его вступления в должность в августе существуют напряженные отношения. Глава государства уже 19 раз использовал право вето для блокирования инициированных кабмином законопроектов, что представляет рекорд в истории современной Польши. В свою очередь, правительство и парламент игнорируют предложения Навроцкого, пользуясь тем, что полномочия в сфере законодательной инициативы у президента значительно ограничены.