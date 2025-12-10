Венгрия намерена оспорить миграционный пакт ЕС в суде

Как подчеркнул глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, национальный референдум уже подавляющим большинством голосов отклонил предложение о переселении мигрантов

Редакция сайта ТАСС

© Christopher Furlong/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Будапешт отвергает миграционный пакт ЕС, предусматривающий распределение переселенцев по странам объединения, и будет оспаривать его положения в суде. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

"Гуйяш решительно отверг недавно принятый Евросоюзом миграционный пакт, устанавливающий обязательную квоту для мигрантов в Венгрии" , - написал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Как подчеркнул Гуйяш, национальный референдум уже подавляющим большинством голосов отклонил предложение о переселении мигрантов. Он отметил, что только венгерский народ может принимать решения по вопросам миграции. Глава канцелярии венгерского премьера также сообщил, что Будапешт "намерен противостоять" пакту и "оспорит его положения в Суде Европейского союза в случае вступления их в силу".

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае 2024 года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории. Новые правила должны вступить в силу с июня 2026 года. 11 ноября Еврокомиссия констатировала, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с сильным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.